Пригород Киева. Буча освобождена от российских оккупантов – мэр

Мэр пригорода Киева, Бучи, Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов. Его обращение опубликовал в Facebook горсовет Бучи.

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"31 марта войдет в историю нашего общественного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами", – сказал он.

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Ранее на северо-западе от Киева был освобожден Ирпень. Однако пока возвращаться в город опасно.

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Марк Сировой

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