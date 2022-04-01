UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пригород Киева. Буча освобождена от российских оккупантов – мэр

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 19:25
Пригород Киева. Буча освобождена от российских оккупантов – мэр - Фото
Фото - Бучанский городской совет

Мэр пригорода Киева, Бучи, Анатолий Федорук заявил, что город освобожден от российских оккупантов. Его обращение опубликовал в Facebook горсовет Бучи.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"31 марта войдет в историю нашего общественного пункта и всей территориальной громады как день освобождения от российских орков, российских оккупантов нашими Вооруженными силами", – сказал он.

Смотрите также: Ирпень после боев с российскими оккупантами: видео из разрушенного пригорода Киева

Читайте также: Генерал ВСУ: Живого врага в Киеве не будет, скоро – очень хорошие новости

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев освобождение буча анатолий федорук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 