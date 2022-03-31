Генерал ВСУ: Живого врага в Киеве не будет, Вышгород наш, и скоро – очень хорошие новости

В ближайшие день-два из Киевской области, где Силы обороны Украины развивают контрнаступление на захваченных российскими оккупантами направлениях, "будут хорошие новости". Об этом на брифинге сообщил замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

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"В ближайшее время нас ждут хорошие новости. И, поверьте мне, они будут. Я знаю, что много переживаете за Бучу, за Вышгород... Вышгород уже наш, под контролем. В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости", – сказал бригадный генерал, отметив, что у сил обороны "уже есть успех на многих направлениях".

Он добавил, что не хочет забегать наперед, потому что "взять и удержать под контролем – это разные вещи", но озвучил примерное время анонсированных новостей – "день-два".

"Еще день-два – и будем знать, видеть прекрасную картину, и дальше будем развивать успех", – отметил он.

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Между тем, подчеркнул Грузевич, не должно быть никаких праздных настроений, так как вокруг Киева "еще предостаточно сил врага, чтобы нанести удар или попытаться нанести удар". В первую очередь, добавил он, речь идет о ракетных ударах, которых с каждым днем все больше.

"Войска ПВО готовы, большинство ракет сбиваем. Авиация противника боится заходить в зону поражения наших Воздушны сил. <...> Хочу заверить всех, что врага в Киеве не будет. По крайней мере, живым. Можно не переживать", – сказал генерал.

Евгений Пилипенко

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