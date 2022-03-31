ВСУ уничтожили группу оккупантов из Абхазии, тероборона сожгла россиян под Киевом: фото

Вчера, 30 марта, украинские военные ликвидировали группу российских оккупантов из Абхазии: подразделение из 7-й военной базы ВС РФ, которая дислоцируется на временно оккупированной территории Грузии. Об этом сообщила в Facebook оперативно-тактическая группа "Восток" ВСУ.

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"Оккупанты с российской базы в Абхазии получили купоны на спа-процедуры в аду. Очередная партия адептов российского фашистского режима присоединилась к 17-тысячной очереди на "адские развлечения", – пишут военные.

ГУР ранее сообщал, что личный состав одной из батальонных тактических групп из состава 4-й военной базы ВС РФ в Южной Осетии отказался воевать в Украине.

Также отличились вчера подразделения теробороны в Киевской области, которые, как пишет Минобороны в Telegram, "устроили приветливую встречу российским оккупантам".

В ходе боя уничтожено пять единиц вражеской техники.

"А их личный состав от полученного загара больше не захотел возвращаться домой", – по-военному шутят защитники Украины.

Евгений Пилипенко

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