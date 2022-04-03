Зеленский о преступлениях РФ под Киевом: Это геноцид, бросить виновных за решетку – мало

Преступления российских войск под Киевом, где они убили сотни мирных граждан, являются геноцидом. Тюремное заключение вряд ли будет адекватным наказанием для тех, кто отдавал приказы это делать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CBS News.

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"Действительно, это геноцид. Ликвидация всей нации и народа. Мы – граждане Украины. У нас более 100 национальностей. Речь идет об уничтожении и истреблении всех этих национальностей. Мы граждане Украины и не хотим подчиняться политике РФ. Именно поэтому нас уничтожают и истребляют, и это происходит в Европе в 21 веке. Так что это пытка всей нации", – сказал он.

Зеленский отметил, что под Киевом находили людей со связанными руками, обезглавленных, убитых детей со следами пыток.

По его словам, наказание должен понести не только российский диктатор Владимир Путин, но и все военачальники, все, кто отдавал указания и приказы. Однако будет трудно добиться соразмерного наказания для этих людей, считает Зеленский.

"Я не знаю, какой закон и какой срок заключения подойдет для этого. Как отец двоих детей и как президент я считаю, что этих людей, если их посадить за решетку, это мало за то, что они сделали", – сказал президент.

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Марк Сировой

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