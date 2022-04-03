В Киевской области нашли уже 410 тел убитых мирных жителей – Венедиктова
В Киевской области нашли 410 тел убитых мирных жителей. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.
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"С территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – добавила она.
Она отметила, что освобожденные от российских войск территории Киевской области поделены на квадраты. В каждом работают правоохранители, которые документируют военные преступления армии РФ, собирают доказательства.
Венедиктова добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.
По ее словам, нужно задокументировать этот "ад", чтобы наказать "извергов, которые его устроили".
"Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных и международных судах", – добавила она.
- На стыке марта и апреля украинские военны освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей. У многих растрелянных связаны руки.
- Западные лидеры потрясены и требуют расследования военных преступлений армии РФ.
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