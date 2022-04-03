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В Киевской области нашли уже 410 тел убитых мирных жителей – Венедиктова

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 19:46
В Киевской области нашли уже 410 тел убитых мирных жителей – Венедиктова - Фото
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В Киевской области нашли 410 тел убитых мирных жителей. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

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"С территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами", – добавила она.

Она отметила, что освобожденные от российских войск территории Киевской области поделены на квадраты. В каждом работают правоохранители, которые документируют военные преступления армии РФ, собирают доказательства.

Венедиктова добавила, что в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты для проведения осмотров, вскрытий и отбора образцов ДНК.

По ее словам, нужно задокументировать этот "ад", чтобы наказать "извергов, которые его устроили".

"Подчеркну, привлечь к ответственности в национальных и международных судах", – добавила она.

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Марк Сировой
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