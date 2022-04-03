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Шольц шокирован ситуацией в Буче: Это ужасающие кадры преступлений российских военных

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 19:26
Шольц шокирован ситуацией в Буче: Это ужасающие кадры преступлений российских военных - Фото
Олаф Шольц (фото — EPA)

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Буче Киевской области. В своем Twitter он заявил, что это жуткие и ужасающие кадры, а также призвал расследовать преступления россиян и привлечь их к ответственности.

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"Жуткие и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. Расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в Буче, которую до недавнего времени контролировали российские военные", – написал Шольц.

Он также потребовал, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств оккупантов.

"Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", – добавил канцлер.

Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск под Киевом.

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Оксана Житнюк
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