Шольц шокирован ситуацией в Буче: Это ужасающие кадры преступлений российских военных

Канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на зверства российских оккупантов в освобожденной Буче Киевской области. В своем Twitter он заявил, что это жуткие и ужасающие кадры, а также призвал расследовать преступления россиян и привлечь их к ответственности.

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"Жуткие и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. Расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и стариков, в Буче, которую до недавнего времени контролировали российские военные", – написал Шольц.

Он также потребовал, чтобы международным организациям был предоставлен доступ в эти районы для самостоятельного документирования зверств оккупантов.

"Мы должны неустанно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности", – добавил канцлер.

Топ-чиновники США, НАТО, стран и руководящих структур Евросоюза один за другим высказываются о свидетельствах преступлений российских войск под Киевом.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. Украинские спецназовцы начали зачистку Бучи.

На улицах пригорода Киева находят тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям гражданских. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной территории области вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1-3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами.

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Оксана Житнюк

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