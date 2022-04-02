Сегодня, 2 апреля, спецназовцы Нацполиции начали зачистку Бучи под Киевом. В городе работают бойцы полка спецназначения САФАРИ, в который вошли представители подразделений полиции особого назначения, бойцы КОРДа и подразделения тактико-оперативного реагирования, а также специалисты взрывотехнической службы, передает пресс-служба Нацполиции.

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Украинские бойцы приступили к зачистке территории от диверсантов и пособников российских войск. Специалисты взрывотехнической службы проводят осмотр мест военных преступлений РФ и изымают несдетонировавшие взрывоопасные предметы и боеприпасы.

Правоохранители проверяют каждый двор и укрытие, общаются с людьми и оказывают помощь местным. Горожане максимально содействуют правоохранителям.

На опубликованных кадрах показаны разрушенные здания, сгоревшая техника оккупантов расстрелянные гражданские авто, в некоторых из них все еще находятся тела погибших украинцев.

1 апреля мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук заявил, что 31 марта город был освобожден от российских оккупантов.

В населенных пунктах Киевской области, освобожденных от оккупантов, на ближайшие дни ввели усиленные ограничения с 21:00 сегодняшнего дня и до 05:00 5 апреля.

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Оксана Житнюк

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