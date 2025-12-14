"Мирный план заканчивается перемирием". Что Зеленский говорил перед Берлином

Глава Украины перед саммитом в Германии заявил, что в конце 20-пунктного документа США говорится о перемирии

Алексус Гринкевич (спиной к камере), Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на саммите в Берлине на фото Офиса украинского президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в конце мирного плана Соединенных Штатов предусмотрено прекращение огня в войне РФ против Украины. Об этом глава государства сообщил во время общения с медиа перед переговорами, которые вечером 14 декабря начались в Берлине.

У него спросили, рассматривает ли Киев возможность достичь на этом саммите "промежуточное, но действенное решение, котороеможет немедленно изменить ситуацию с безопасностью на земле".

Читайте также Ядовитая таблетка Трампа к Рождеству. Почему выход из Донбасса приведет к третьему вторжению России

Зеленский заявил о важности встреч в Берлине, которые состоятся 14-15 декабря, и в которых примут участие и американские, и европейские представители: "Это формат этого союза... И поверьте, мы много всего сделали для того, чтобы эти стороны все вместе встречались".

"Может ли это изменить ситуацию с безопасностью на земле? Безусловно, потому что мы рассматриваем 20-пунктный план рамочный, в конце которого говорится о прекращении огня. Прекращение огня изменит, безусловно, ситуацию с безопасностью на земле", – пояснил президент.

Ранее он сообщал, что после переговоров с РФ Штаты хотят, чтобы полное прекращение огня наступило только после подписания рамочного соглашения.

Также Зеленского спросили о том, не изменилась ли позиция Киева о том, что любой формат не способен предотвратить повторение российской войны, если не будет четких временных рамок восстановления территориальной целостности Украины и юридически обязывающих гарантий безопасности.

Президент ответил, что сегодня речь идет "не о честности, а о силе".

"И, к сожалению, это время требует уважения исключительно к силе, а не к ценностям. Потому что если говорить о честности и ценности, об уважении к международному праву, россияне должны были бы быть осуждены, и с самого начала, еще более 10 лет назад, вторжение на суверенную землю Украины. Это не произошло, это было только в словах", – пояснил глава государства.

В то же время президент подтвердил, что Киев и Вашингтон обсуждают предоставление Украине гарантий безопасности вроде статьи 5 НАТО о коллективной безопасности.

Зеленский акцентировал: сейчас Украина хочет, чтобы война не повторилась после прекращения огня – поэтому обязательными являются юридически обязывающие гарантии, а не "Будапештский меморандум".

В 17:21 по Киеву глава государства сообщил о начале встречи в Берлине. С американской стороны присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и глава Европейского командования США на континенте Алексус Гринкевич.

Немецкое агентство DPA, со ссылкой на информацию из правительственных кругов, пишет, что канцлер страны Фридрих Мерц покинул переговоры после короткого приветствия.

Зато в роли модератора остался советник Мерца по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Зауттер, передает газета Handelsblatt.