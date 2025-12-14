"Мирний план закінчується перемир'ям". Що Зеленський сказав перед Берліном

Глава України перед самітом у Німеччині заявив, що наприкінці 20-пунктного документа США йдеться про перемир'я

Алексус Гринкевич (спиною до камери), Джаред Кушнер, Стів Віткофф, Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц на саміті у Берліні на фото Офісу українського президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в кінці мирного плану Сполучених Штатів передбачено припинення вогню у війні РФ проти України. Про це глава держави розповів під час спілкування з медіа перед перемовинами, які ввечері 14 грудня розпочались у Берліні.

У нього запитали, чи розглядає Київ можливість досягнути на цьому саміті "проміжного, але дієвого рішення, якеможе негайно змінити безпекову ситуацію на землі".

Зеленський заявив про важливість зустрічей у Берліні, що відбудуться 14-15 грудня і в яких візьмуть участь і американські, і європейські представники: "Це формат цього союзу... І повірте, ми багато всього зробили для того, щоб ці сторони всі разом зустрічались".

"Чи може це змінити безпекову ситуацію на землі? Безумовно, тому що ми розглядаємо 20-пунктний план рамковий, в кінці якого йдеться про припинення вогню. Припинення вогню змінить, безумовно, безпекову ситуацію на землі", – пояснив президент.

Раніше він повідомляв, що після перемовин із РФ Штати хочуть, щоб повне припинення вогню наступило лише після підписання рамкової угоди.

Також Зеленського запитали про те, чи не змінилась позиція Києва щодо того, що будь-який формат не здатний запобігти повторенню російської війни, якщо не буде чітких часових рамок відновлення територіальної цілісності України та юридично зобов'язальних гарантій безпеки.

Президент відповів, що сьогодні мова йде "не про чесність, а про силу".

"І, на жаль, цей час вимагає поваги виключно до сили, а не до цінностей. Тому що якщо говорити про чесність і цінності, про повагу до міжнародного права, росіяни повинні були б бути засуджені, і з самого початку, ще більше 10 років назад, вторгнення на суверенну землю України. Це не відбулося, це було тільки в словах", – пояснив глава держави.

Водночас президент підтвердив, що Київ і Вашингтон обговорюють надання Україні гарантій безпеки на кшталт статті 5 НАТО про колективну безпеку.

Зеленський акцентував: зараз Україна хоче, щоб війна не повторилась після припинення вогню – тому обов'язковими є юридично зобов'язальні гарантії, а не "Будапештський меморандум".

О 17:21 за київським часом глава держави повідомив про початок зустрічі у Берліні. З американської сторони присутні спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а також верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та глава Європейського командування США на континенті Алексус Гринкевич.

Німецька агенція DPA, з посиланням на інформацію з урядових кіл, пише, що канцлер країни Фрідріх Мерц залишив переговори після короткого привітання.

Натомість у ролі модератора залишився радник Мерца з питань зовнішньої та безпекової політики Гюнтер Зауттер, передає газета Handelsblatt.