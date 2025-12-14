Зеленський назвав несправедливою ідею США, щоб Україна вийшла з Донбасу, а Росія – не заходила

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У межах мирного плану Сполучені Штати пропонують вихід ЗСУ з українського Донбасу й те, що Росія не буде заходити на ці території, повідомив президент Володимир Зеленський. Він назвав такий варіант несправедливим, запитавши, чому би РФ також не відвести свої війська. Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа перед перемовинами у Берліні.

У контексті того, що Україна виступає за перемир'я по лінії фронту ("стоїмо там, де стоїмо"), а США підтримують створення "вільної економічної" або "демілітаризованої" зони на Донеччині, Зеленського запитали, на якому етапі обговорення перебуває саме це питання, і чи реально може розглядатися варіант з проведенням референдуму стосовно цього?

На думку президента, на сьогодні справедливим можливим варіантом має бути "стоїмо там, де стоїмо", оскільки це і є припиненням вогню: "Сторони стоять, і потім вже дипломатично пробують вирішити всі загальні питання".

"Я знаю, що Росія ставиться до цього не позитивно, а хотілося б, щоб американці підтримували нас в цьому питанні. Але на наш сигнал "стоїмо, де стоїмо" росіяни відповідають, що ми повинні вийти з Донбасу або вони його все одно окупують", – пояснив глава держави.

Він зауважив, що обговорював це питання зі США, сказавши, що у цьому питанні є "багато інсинуацій різного характеру".

У цьому контексті Зеленський нагадав про Куп'янськ Харківської області: Москва заявляла про нібито окупацію міста та оточення українських військ там, однак нещодавно президент відвідав населений пункт і "показав, хто контролює це місце".

"Такої дезінформації з боку росіян дуже багато, і тому я давав сигнали нашим колегам зі США, що не треба вірити у все, що говорить Росія. Росія хоче не витрачати сили і окупувати Схід нашої держави політичним шляхом, дипломатично-політичним шляхом", – пояснив глава держави.

За його словами, тоді Вашингтон запропонував наступний компроміс: армія РФ не буде заходити на частину українського Сходу, а ЗСУ вийдуть.

Проте Зеленський зауважив, що не вважає це справедливим, запитавши, хто керуватиме цією економічною зоною.

"Якщо ми говоримо про якусь буферну зону по лінії зіткнення, якщо ми говоримо про якусь економічну зону, і ми вважаємо, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання дуже просте. Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів тощо, наприклад, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій також на таку саму відстань?", – сказав президент.

У цьому питанні поки що немає відповіді, однак воно є "дуже сенситивним і дуже гарячим", підсумував глава держави.