Зеленський підтвердив, що гарантії безпеки як у НАТО обговорюються зі Штатами

Ілюстративне фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США обговорюють надання Києву гарантій безпеки на кшталт статті 5 Північноатлантичного договору НАТО про колективну безпеку. Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа перед перемовинами у Берліні.

Президента запитали, чи реально він очікує, що Москва прийме українські умови стосовно майбутніх гарантій безпеки для Києва, і який є шлях до миру, якщо РФ цього не зробить.

Зеленський відповів, що бажанням України з самого початку був вступ до НАТО, що став би реальною гарантією безпеки.

Однак він зауважив, що цей напрямок не підтримали деякі партнери й зі США, і з Європи.

Глава держави пояснив: тому на сьогодні двосторонні гарантії безпеки між Києвом та Вашингтоном на кшталт 5 статті НАТО (напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх. – Ред.), гарантії від європейських партнерів та інших країн (Канада, Японія тощо) є "можливістю, щоб не розпочався ще один прихід російської агресії".

"І це вже компроміс з нашого боку", – зазначив Зеленський.

Також президент наголосив, що зараз Україна хоче, щоб війна не повторилась після припинення вогню – тому обов'язковими є юридично зобов'язуючі гаранті, а не "Будапештський меморандум".

"У випадку зі США ми такі консультації й проводимо. Коли вони говорять, що у нас буде щось дзеркальне Article 5 НАТО (англ. 5 статті НАТО. – Ред.), то ми розуміємо, як США у випадку повторної агресії Росії повинні реагувати", – сказав глава держави.

Він також акцентував, що для України важливо, аби такі гарантії були підтримані американським Конгресом.