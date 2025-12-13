Axios: У Трампа заявили про нібито готовність дати Україні гарантію безпеки, як у НАТО

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Медіа Axios, посилаючись на неназваного високопоставленого чиновника США, заявляє, що американська адміністрація нібито готова надати Україні гарантію безпеки на основі статті 5 НАТО. Однак медіа вказує, що цей план передбачає вихід військ України з її ж Донбасу і створення там "демілітаризованої зони".

Axios стверджує, що переговори стосовно гарантій безпеки, які Україна має отримати від США та Європи, досягли значного прогресу.

Анонімний топчиновник США заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа нібито готова надати Україні гарантію безпеки згідно зі статтею Північноатлантичного договору НАТО про колективну безпеку (напад на одного члена Альянсу вважається нападом на всіх. – Ред.). Співрозмовник стверджував, що цю гарантію затвердить Конгрес і вона матиме юридичну силу.

"Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде порожнім чеком (не буде необмеженим зобов'язанням з боку США. – Ред.), а з іншого – буде достатньо сильною. Ми готові спрямувати її до Конгресу для голосування", – сказав цей посадовець.

Також медіа з посиланням на двох анонімних чиновників Білого дому написало, що 15 грудня у Берліні очікується зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і зятя Трампа Джареда Кушнера з главою України Володимиром Зеленським, у якій також візьмуть участь лідери Німеччини, Франції та Великої Британії.

Раніше про візит Віткоффа до Берліна розповідав співбесідник The Wall Street Journal.

Перемовини відбудуться для того, щоб спробувати досягти згоди стосовно мирного плану США, передає Axios.

Читайте також Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії

"Білий дім сильно тисне на Україну, щоб вона схвалила його план, але територіальні поступки, яких вимагають від Києва, залишаються головним каменем спотикання. Американська сторона вважає, що всі інші питання близькі до розв'язання і що Зеленський, можливо, запропонував шлях до прогресу стосовно території", – передає медіа.

Раніше український президент повідомив, що в межах мирного плану Америка хоче, аби ЗСУ вийшли з українського Донбасу, а армія РФ не заходила б туди. Натомість Вашингтон пропонує створити "вільну економічну зону" або "демілітаризовану зону". Однак Зеленський вказував, що перемовини стосовно цього ще тривають.

На його думку, на питання стосовно справедливості компромісів, яких вимагають у Києва, "відповість народ України" на референдумі або виборах.

Американський чиновник додав Axios, що під час віртуальної зустрічі 12 грудня європейські партнери заявили, якщо президент України запропонує референдум стосовно території, вони підтримають його.

Під час цієї ж зустрічі Віткофф та Кушнер обговорили план створення демілітаризованої зони з радниками з нацбезпеки України, Німеччини, Франції та Британії, вказує медіа.

За словами чиновника Білого дому, це спілкування та останній раунд україно-американських переговорів за день до цього продемонстрували достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити своїх представників до Європи.

"Вони [Віткофф і Кушнер] вірять, що є шанс на мир, і президент довіряє їм", – заявив інший чиновник адміністрації.

З-поміж іншого, один зі співрозмовників Axios стверджував: "Згідно з поточною пропозицією війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільші та найміцніші гарантії безпеки, які вона коли-небудь мала, а також дуже значний пакет заходів для забезпечення процвітання".

Наразі невідомо, чи підтримає країна-агресор РФ американські пропозиції.