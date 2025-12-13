Спецпосланець Трампа зустрінеться щодо мирного плану з Зеленським та європейцями у Берліні – WSJ

Віткофф зустрінеться з президентом України, главою Франції та керівниками урядів Німеччини та Британії у межах мирних переговорів, розповіли співбесідники медіа

Стів Віткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та українським керівником Володимиром Зеленським у Берліні на вихідних 13-14 грудня стосовно мирного плану Америки. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваних чиновників.

Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім наполягає на укладенні угоди про припинення війни до кінця 2025-го, передає медіа.

Читайте також Отруйна пігулка Трампа до Різдва. Чому вихід із Донбасу призведе до третього вторгнення Росії

За його словами, рішення відправити Віткоффа, який очолював перемовини з Україною та РФ щодо американського мирного плану, підкреслює посилення тиску з боку Штатів задля зменшення розбіжностей між Києвом та Вашингтоном стосовно умов документа. Також спецпосланець зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини в неділю та понеділок.

За словами посадовців, у перемовинах з Віткоффом візьмуть участь президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Також йдеться про різних радників з їхніх країн, що займаються питаннями України.

Спочатку європейські лідери сподівались організувати зустріч з американським президентом Дональдом Трампом цими вихідними, щоб обговорити запропоновані ними зміни до мирного плану.

Зустріч з Віткоффом пройде на тлі нещодавньої реакції України та її партнерів на запропонований Трампом документ. Чиновники зауважили, що залишаються серйозні суперечливі пункти, зокрема щодо української території, яку Москва хоче захопити, а Кив відмовляється здати її в односторонньому порядку.

Посадовці розповіли, що телефонний дзвінок між президентом США та європейськими лідерами 10 грудня був напруженим. Раніше глава Штатів заявляв, що вони "обговорили Україну в досить жорстких словах".

Неназвані особи, залучені до розмови, заявили WSJ, що під час цих переговорів Трамп сказав лідерам Європи, що вони мають тиснути на Зеленського, щоб той прийняв умови мирного плану США, за яким Україна погодиться на значні територіальні втрати й обмежить чисельність своїх збройних сил.

Раніше глава України повідомляв, що у нинішній версії мирного плану чисельність ЗСУ становить 800 000 осіб – скільки й реальна кількість військових на цей час. Також він заперечував, що у США є конкретні дедлайни щодо укладення угоди.