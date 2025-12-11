Зеленський про дедлайн для мирної угоди: Від США не було конкретних ультиматумів
Президент Володимир Зеленський заявив, що від Сполучених Штатів не було конкретних дедлайнів стосовно укладання мирної угоди у війні РФ проти України. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, глава держави сказав під час спілкування з медіа.
"Якихось конкретних ультимативних рамок дат не було. Те, що всі хочуть закінчити якомога швидше, – це факт. США хочуть швидше закінчити – ми це чуємо від них", – сказав президент.
На думку Зеленського, США дійсно хотіли, а, може, й хочуть, мати до Різдва "повне розуміння, де ми з цією угодою [знаходимось]".
"Безумовно, хочеться раніше, але для нас важливий результат", – підсумував глава держави.
Раніше, 9 грудня, видання Financial Times, із посиланням на свого співрозмовника, заявляло, що президент США Дональд Трамп сподівається на укладення угоди "до Різдва". Медіа писало, що цей співбесідник обізнаний зі строками, які запропонували Києву.
- Під час цього ж спілкування з медіа президент заявив, що у нинішній версії мирного плану чисельність ЗСУ становить 800 000 осіб – як і реальна кількість військових на даний час.
- Зеленський повідомив, що у межах мирного плану Америка хоче, аби ЗСУ вийшли з українського Донбасу, а армія РФ не повинна туди заходити. Натомість Вашингтон пропонує "вільну економічну зону" або "демілітаризовану зону".
- Також глава держави розповів, що, після переговорів із РФ, Штати хочуть, щоб повне припинення вогню наступило лише після підписання рамкової мирної угоди.
