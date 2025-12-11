Зеленський: У мирному плані чисельність ЗСУ – 800 000, як і зараз

Глава держави заявив, що чисельність армії у мирному документі погоджена з військовими

Ілюстративне фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нинішній версії мирного плану чисельність ЗСУ становить 800 000 осіб – як і реальна кількість військових на цей момент. Про це, як передає кореспондентка LIGA.net, глава держави сказав під час спілкування з медіа.

"Були різні цифри в документах. До речі, пам’ятаєте, у 2022 році хотіли обмеження в 40 000 чи 50 000? На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 000 військових", – сказав президент.

На думку Зеленського, на сьогодні "ми достатньо доопрацювали цей пункт".

У січні 2025 року глава держави заявляв, що чисельність ЗСУ становить 880 000 осіб, російський контингент в Україні на той момент складав близько 600 000.

Слід зауважити, що йдеться саме про армію, а не Сили оборони загалом. До останніх також належить Національна гвардія, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба й інші частини.