Зеленський озвучив чисельність ЗСУ та армії Росії, яка воює в Україні

За словами президента, ЗСУ, попри кількісну перевагу, розтягнуті по всій Україні, тому у РФ є певні успіхи

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Чисельність Збройних Сил України наразі становить 880 000 осіб, а армії Росії – близько 600 000. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві.

"Ви знаєте, що сьогодні 600 000, трішки плюс російського контингенту на території нашої держави. Що стосується української армії, то сьогодні вона 880 000. Вони захищають всю територію, російські війська зосереджені на деяких напрямках і тому там є у них кількісна перевага", – зазначив президент.

Він розповів про це у контексті направлення іноземних солдатів в Україну. Зеленський підкреслив, що підтримує цю ініціативу, але потрібно розуміти, яким може бути цей контингент і якою буде власна армія України.

"Це дуже велика армія. Тому ігри з меседжами про скорочення і тощо – ми сьогодні не граємо в це. Тому що саме така велика армія сьогодні стримує ворога. Це теж серйозно, а на сьогодні – єдина гарантія безпеки наша армія. Плюс зброя наших партнерів", – додав Зеленський.