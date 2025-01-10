Bloomberg: Стармер відвідає Україну, щоб обговорити розміщення миротворців після війни

Це буде перший візит британського прем'єра до України відтоді, як він обійняв посаду шість місяців тому

Кір Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер "найближчими тижнями" відвідає Україну, щоб обговорити питання розміщення міжнародних миротворчих сил після російсько-української війни. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Це буде перший візит Стармера до України відтоді, як він обійняв посаду шість місяців тому. Президент Володимир Зеленський повідомив про можливість такої поїздки очільника британського уряду після 25-го засідання у форматі "Рамштайн", але точна дата прибуття Стармера поки невідома.

"Цю ініціативу започаткував Емманюель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Він буде в Україні", – сказав Зеленський.

Як повідомляє видання, увечері 9 січня президент Франції Макрон і Стармер на спільній зустрічі підтвердили "непохитну підтримку" України та наголосили на важливості забезпечити їй "найсильнішу позицію" у 2025 році.

Bloomberg додає, що детальний план миротворчої місії можуть представити пізніше, щоб уникнути ризику ескалації.

За часів попереднього прем'єра Ріші Сунака у Британії заявляли, що не відправлять війська в Україну. Сунак був лідером консерваторів, нині ж при владі у королівстві соціал-демократи з Лейбористської партії.