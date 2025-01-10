Bloomberg: Стармер відвідає Україну, щоб обговорити розміщення миротворців після війни
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер "найближчими тижнями" відвідає Україну, щоб обговорити питання розміщення міжнародних миротворчих сил після російсько-української війни. Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.
Це буде перший візит Стармера до України відтоді, як він обійняв посаду шість місяців тому. Президент Володимир Зеленський повідомив про можливість такої поїздки очільника британського уряду після 25-го засідання у форматі "Рамштайн", але точна дата прибуття Стармера поки невідома.
"Цю ініціативу започаткував Емманюель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально поговорю про це з прем’єр-міністром на нашій зустрічі. Він буде в Україні", – сказав Зеленський.
Як повідомляє видання, увечері 9 січня президент Франції Макрон і Стармер на спільній зустрічі підтвердили "непохитну підтримку" України та наголосили на важливості забезпечити їй "найсильнішу позицію" у 2025 році.
Bloomberg додає, що детальний план миротворчої місії можуть представити пізніше, щоб уникнути ризику ескалації.
- За часів попереднього прем'єра Ріші Сунака у Британії заявляли, що не відправлять війська в Україну. Сунак був лідером консерваторів, нині ж при владі у королівстві соціал-демократи з Лейбористської партії.