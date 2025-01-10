Bloomberg: Стармер посетит Украину, чтобы обсудить размещение миротворцев после войны

Это будет первый визит британского премьера в Украину с тех пор, как он вступил в должность шесть месяцев назад

Кир Стармер (Фото: ЕРА/NEIL HALL)

Премьер Великобритании Кир Стармер "в ближайшие недели" посетит Украину, чтобы обсудить вопрос размещения международных миротворческих сил после российско-украинской войны. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленных собеседников.

Это будет первый визит Стармера в Украину с тех пор, как он вступил в должность шесть месяцев назад. Президент Владимир Зеленский сообщил о возможности такой поездки главы британского правительства после 25-го заседания в формате "Рамштайн", но точная дата прибытия Стармера пока неизвестна.

"Эту инициативу основал Эмманюэль Макрон. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно поговорю об этом с премьер-министром на нашей встрече. Он будет в Украине", – сказал Зеленский.

Как сообщает издание, вечером 9 января президент Франции Макрон и Стармер на совместной встрече подтвердили "непреклонную поддержку" Украины и отметили важность обеспечить ей "сильнейшую позицию" в 2025 году.

Bloomberg добавляет, что детальный план миротворческой миссии могут представить позже во избежание риска эскалации.

Во времена предыдущего премьера Риши Сунака в Британии заявляли, что не отправят войска в Украину. Сунак был лидером консерваторов, а теперь у власти в королевстве социал-демократы из Лейбористской партии.