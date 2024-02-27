Берлин и Лондон также заявили, что их войск в Украине не будет

Олаф Шольц (Фото: ЕРА)

Канцлер Германии Олаф Шольц и спикер премьера Великобритании Риши Сунака заявили, что их страны не отправят войска в Украину. Ранее LIGA.net публиковала мнения других европейских лидеров по этому поводу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Вчера в Париже мы договорились, что все должны делать больше для Украины. Ей нужно оружие, боеприпасы и противовоздушная оборона. Мы работаем над этим. Ясно одно: наземных войск из европейских стран или НАТО не будет. Это касается и нас", – написал Шольц в X.

Такое мнение в комментарии для The Guardian поддержал представитель британского премьера.

Спикер Сунака заявил, что вопрос отправки британских войск в Украину не прорабатывается, но Лондон помогает с обеспечением "техникой, средствами и обучением".

"Помимо небольшого количества персонала, который находится в стране для поддержки Вооруженных Сил Украины, у нас нет каких-либо планов для широкомасштабного развертывания", – сказал он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник поднял вопрос о возможности направления европейскими странами войск в Украину, заявив, что "ничего нельзя исключать".

Чехия и Польша не рассматривают возможность ввода войск в Украину. Об этом заявили во вторник премьер-министры Петр Фиала и Дональд Туск.

Читайте также: Столтенберг: НАТО не планирует отправлять свои войска в Украину