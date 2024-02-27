Європейські лідери обговорили можливість відправлення військ в Україну – основні тези

Емманюель Макрон та Анджей Дуда (Фото: ЕРА/RADEK PIETRUSZKA)

На зустрічі щодо підтримки України, яку скликав президент Франції Емманюель Макрон, європейські лідери обговорювали можливість відправлення сухопутних військ НАТО в Україну. LIGA.net зібрала основні тези представників країн-союзників із цього приводу.

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Сам Макрон заявив, що у контексті відправлення сухопутних військ НАТО в Україну "не слід нічого виключати".

"Хоча не було консенсусу щодо відправлення західних сухопутних військ до України, не слід нічого виключати. Ми зробимо все можливе, щоб гарантувати, що Росія не зможе виграти цю війну", – сказав він.

Президент Польщі Анджей Дуда назвав цю дискусію "найгарячішою" і наголосив, що "рішення немає, а ентузіазму все ж небагато". Натомість союзники відкриті до допомоги у розмінуванні чи охороні кордону, додав він.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну.

"Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну, є країни, які кажуть – ніколи, серед них Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію слід розглянути", – висловився він.

Прем'єр-міністр Нідерландів і претендент на посаду генсека НАТО Марк Рютте сказав журналістам, що питання можливого відправлення військ не було в центрі уваги переговорів.

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів до Парижа, щоб надіслати російському диктатору Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

Президент Зеленський заявив, що його французький колега Макрон знає, що потрібно Україні, тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків.

Зустріч у Парижі. Європейські лідери зібралися, щоб "розбити ідею Путіна про перемогу".

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