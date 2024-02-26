План Макрона зібрати європейських лідерів у Парижі. Зеленський: Він знає, що нам потрібно

Очільник держави зазначив, що деталі, з чим європейські лідери вийдуть із цього саміту, озвучити не може, хоча й знає, що саме вони обговорюватимуть

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон знає, що потрібно Україні й тому він збирає лідерів Європи для пошуку термінових кроків. Про це він повідомив на спільному брифінгу із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим під час його візиту до Києва.

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"Нещодавно на зустрічі в Парижі з президентом Французької Республіки ми обговорювали посилення України й термінові кроки наших партнерів", – заявив президент.

Він акцентував, що йдеться насамперед про європейських партнерів, від яких Україна очікує допомоги у зв'язку з паузами інших партнерів. Зеленський наголосив, що це була пропозиція Макрона.

"Він знає все, що нам потрібно. Це була його пропозиція зібрати європейських партнерів для того, щоб пройтися з ними й запропонувати з їхнього боку відповідні термінові кроки", – сказав Зеленський.

Очільник держави додав, що деталі, з чим європейські лідери вийдуть із цього саміту, озвучити не може, хоча й знає, що саме вони обговорюватимуть. Проте він запевнив – результати цієї зустрічі зможуть побачити всі.

25 лютого видання The Guardian повідомило, що президент Франції Макрон запросив близько 20 європейських лідерів у Париж, щоб надіслати російському диктатору Володимиру Путіну послання про європейську рішучість щодо України.

За даними видання, мета послання – протистояти наративу Кремля про те, що Росія неодмінно виграє війну, яка триває вже третій рік.

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