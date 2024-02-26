План Макрона собрать европейских лидеров в Париже. Зеленский: Он знает, что нам нужно

Глава государства отметил, что детали, с чем европейские лидеры выйдут из этого саммита, озвучить не может, но знает, что именно они будут обсуждать

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что его французский коллега Эмманюэль Макрон знает, что нужно Украине и поэтому он собирает лидеров Европы для поиска срочных шагов. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым во время визита в Киев.

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"Недавно на встрече в Париже с президентом Французской Республики мы обсуждали усиление Украины и срочные шаги наших партнеров", – заявил президент.

Он акцентировал, что речь идет прежде всего о европейских партнерах, от которых Украина ожидает помощи в связи с паузами других партнеров. Зеленский подчеркнул, что это было предложение Макрона.

"Он знает все, что нам нужно. Это было его предложение собрать европейских партнеров для того, чтобы пройтись с ними и предложить с их стороны соответствующие срочные шаги", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что детали, с чем европейские лидеры выйдут из этого саммита, озвучить не может, хотя и знает, что именно они будут обсуждать. Однако он заверил – результаты этой встречи смогут увидеть все.

25 февраля издание The Guardian сообщило, что президент Франции Макрон пригласил около 20 европейских лидеров в Париж, чтобы послать российскому диктатору Владимиру Путину сигнал о европейской решимости по Украине.

По данным издания, цель сигнала – противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая продолжается уже третий год.

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