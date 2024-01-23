"Ненадлежащее" снабжение оружием Украины: Франция и Германия чаще "ссорятся" – Bloomberg

Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц (Фото: EPA/Hannibal Hanschke)

Страны Европейского Союза, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия. Германия, в частности, подталкивает Европейскую комиссию к составлению обзора запланированной странами финансовой и военной помощи Украине. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

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Издание отметило, что споры происходят "в неудобный момент, поскольку растет обеспокоенность тем, что поддержка Украины остается под вопросом, так как более $100 млрд долларов от ЕС задерживаются из-за политической борьбы".

"Ожидается, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудят этот вопрос в понедельник вечером в Берлине", – отметили в издании.

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По словам собеседников издания, Германия подталкивает Еврокомиссию к составлению обзора запланированной странами-членами финансовой и военной помощи Украине, что некоторые рассматривают как способ привлечь страны к ответственности за то, что они предоставляют.

Издание отметило, что во Франции отвергли обвинения в том, что ее помощь Украине отстает. По словам министра обороны страны Себастьяна Лекорню, Франция решительно настроена отправить Украине 40 крылатых ракет и SCALP, "в отличие от Германии, которая не будет отправлять свои крылатые ракеты Taurus, несмотря на просьбу Украины".

"Германия отказывается поставлять ракеты Taurus, эквивалентные SCALP, которые действительно могут изменить правила игры. Я не хотел бы указывать пальцем на некоторых наших союзников, но мы также можем гордиться тем, что мы действительно поставили надежные системы. И дадим еще", – сказал он.

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Также Bloomberg отметило, что переговоры о проведении аудита под руководством Германии, целью которого является предоставление Украине лучшей видимости относительно поддержки, которую она может ожидать в 2024 году, происходят накануне экстренного саммита 1 февраля. Тогда лидеры будут пытаться договориться о пакете помощи Украине на сумму в 50 млрд евро, который Венгрия ветировала в декабре.

Евросоюз – основной финансовый донор Украины, но Украина пока остается без финансовой поддержки не только со стороны Евросоюза, но и США. С 1 октября в США начался новый финансовый год, но там до сих пор не был принят годовой бюджет. Страна живет с временными бюджетными декларациями, в которых не предусмотрена новая помощь для Украины. Посол Украины в США Маркарова уверяла, что риска прекращения финансирования со стороны США нет, но Конгресс до сих пор не утвердил деньги на 2024 год и шансов на это все меньше.

17 января французский президент вспомнил визит британского премьера Сунака в Украину 12 января, когда президент Зеленский и премьер Британии подписали соглашение о сотрудничестве между странами в сфере безопасности. Макрон подчеркнул, что Франция завершает подобное соглашение тоже.

18 января министр обороны Франции Лекорню заявил, что его страна начнет поставлять ВСУ по 50 авиабомб AASM в месяц, начиная с января.

19 января министр обороны Германии Писториус заявил, что Берлин не может еще увеличить военную помощь Украине, как того хотели бы некоторые западные союзники, поскольку уже дал "все и даже больше".

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