Пісторіус – на заклики збільшити підтримку України: Даємо, скільки можемо. Не підемо ва-банк

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю Tagesspiegel, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".

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"Ми не можемо йти ва-банк, як вимагають деякі. Інакше ми самі будемо беззахисними", – сказав міністр.

Він заявив, що досі Німеччина "давала все та навіть більше, все і стільки, скільки це було можливим". Серед усіх країн Євросоюзу військова допомога німців – найбільша. Міністр наполягає, що тепер інші країни блоку мають посилити допомогу.

"Всім має бути зрозуміло: якщо Путін виграє цю війну й окупує Україну, небезпека для території Альянсу, звичайно, також зросте", – попередив політик.

18 грудня 2023 року найбільший оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини чергове замовлення на артилерійські боєприпаси для України.

22 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніку.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

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