Пісторіус – на заклики збільшити підтримку України: Даємо, скільки можемо. Не підемо ва-банк
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у інтерв'ю Tagesspiegel, що Берлін не може ще збільшити військову допомогу Україні, як того хотіли б деякі західні союзники, оскільки вже дав "все та навіть більше".
"Ми не можемо йти ва-банк, як вимагають деякі. Інакше ми самі будемо беззахисними", – сказав міністр.
Він заявив, що досі Німеччина "давала все та навіть більше, все і стільки, скільки це було можливим". Серед усіх країн Євросоюзу військова допомога німців – найбільша. Міністр наполягає, що тепер інші країни блоку мають посилити допомогу.
"Всім має бути зрозуміло: якщо Путін виграє цю війну й окупує Україну, небезпека для території Альянсу, звичайно, також зросте", – попередив політик.
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