Безпілотники та боєприпаси до "Леопардів". Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

Німецький танк Leopard 1 (Фото: EPA)

Німецький уряд надав Україні новий пакет військової допомоги, який містить боєприпаси до танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники та інше. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

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Зокрема до нового пакету допомоги увійшли:

→ боєприпаси до танків Leopard 1;

→ 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun (раніше було поставлено 100);

→ вісім бронетранспортерів (раніше 16);

→ 50 терміналів зв’язку SatCom (раніше 230);

→ пʼять автомобілів для прикордонної служби (раніше 243);

→ автотранспорт — вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики (раніше 358);

→ 16 паливнозаправників Zetros (раніше вісім);

→ 1840 бойових шоломів;

→ 500 світлодіодних ламп;

→ засоби для розмінування.

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