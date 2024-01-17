Безпілотники та боєприпаси до "Леопардів". Німеччина надала Україні новий пакет допомоги
Німецький уряд надав Україні новий пакет військової допомоги, який містить боєприпаси до танків Leopard 1, розвідувальні безпілотники та інше. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Зокрема до нового пакету допомоги увійшли:
→ боєприпаси до танків Leopard 1;
→ 25 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun (раніше було поставлено 100);
→ вісім бронетранспортерів (раніше 16);
→ 50 терміналів зв’язку SatCom (раніше 230);
→ пʼять автомобілів для прикордонної служби (раніше 243);
→ автотранспорт — вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики (раніше 358);
→ 16 паливнозаправників Zetros (раніше вісім);
→ 1840 бойових шоломів;
→ 500 світлодіодних ламп;
→ засоби для розмінування.
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