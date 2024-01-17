Шольц пообіцяв зброю для України на €7 млрд у 2024 році. Сказав: Німеччина допомагатиме

Шольц заявив, що він та Байден згодні продовжувати військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні

Олаф Шольц (Фото: EPA/CLEMENS BILAN)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд. Про це він повідомив за підсумками телефонної розмови із президентом США Джо Байденом.

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За його словами, він і Байден згодні, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.

У Білому домі заявили, що лідери погодили "постійну та незмінну" допомогу Україні.

Також глави США та ФРН підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону та обговорили необхідність захисту цивільних у секторі Гази, а також забезпечення потоку гуманітарних вантажів.

18 грудня 2023 року найбільший оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини чергове замовлення на артилерійські боєприпаси для України.

22 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніка.

4 січня 2024 року Німеччина передала Україні ЗРК Skynex та ракети до систем ППО IRIS-T SLM – список зброї.

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