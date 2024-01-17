Шольц пообіцяв зброю для України на €7 млрд у 2024 році. Сказав: Німеччина допомагатиме
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд. Про це він повідомив за підсумками телефонної розмови із президентом США Джо Байденом.
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За його словами, він і Байден згодні, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.
У Білому домі заявили, що лідери погодили "постійну та незмінну" допомогу Україні.
Також глави США та ФРН підтвердили підтримку права Ізраїлю на самооборону та обговорили необхідність захисту цивільних у секторі Гази, а також забезпечення потоку гуманітарних вантажів.
- 18 грудня 2023 року найбільший оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини чергове замовлення на артилерійські боєприпаси для України.
- 22 грудня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніка.
- 4 січня 2024 року Німеччина передала Україні ЗРК Skynex та ракети до систем ППО IRIS-T SLM – список зброї.
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