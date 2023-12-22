Німеччина передала новий пакет військової допомоги: три Gepard, снаряди – список зброї

Gepard (Фото: Міноборони України)

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніка. Про це повідомляється на сайті федерального уряду країни.

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Загалом до нового пакета допомоги увійшло:

→ три Gepard та 30 240 35-мм боєприпасів до них;

→ боєприпаси для танків Leopard 2A6;

→ 2500 снарядів 155 мм;

→ 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів;

→ 10 безпілотних літальних апаратів Vector;

→ два тягачі HX81;

→ п'ять напівпричепів HX81;

→ вісім вантажівок Zetros;

→ дві машини розмінування WiSENT 1;

→ дві машини прикордонної охорони;

→ вісім транспортних засобів;

→ дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів.

ДОВІДКА. Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Вона призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних та надводних цілей на дальності до 4,5 км з місця.

21 листопада глава Міноборони Німеччини оголосив про новий пакет допомоги на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди.

8 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, в який, зокрема, увійшли додаткові боєприпаси 155-мм калібру, розвідувальні безпілотники та інше озброєння.

14 грудня Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Patriot.

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