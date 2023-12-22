Німеччина передала новий пакет військової допомоги: три Gepard, снаряди – список зброї
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніка. Про це повідомляється на сайті федерального уряду країни.
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Загалом до нового пакета допомоги увійшло:
→ три Gepard та 30 240 35-мм боєприпасів до них;
→ боєприпаси для танків Leopard 2A6;
→ 2500 снарядів 155 мм;
→ 25 536 снарядів 40-мм для автоматичних гранатометів;
→ 10 безпілотних літальних апаратів Vector;
→ два тягачі HX81;
→ п'ять напівпричепів HX81;
→ вісім вантажівок Zetros;
→ дві машини розмінування WiSENT 1;
→ дві машини прикордонної охорони;
→ вісім транспортних засобів;
→ дві системи захисту зв'язку AMPS для гелікоптерів.
ДОВІДКА. Gepard – німецька зенітна самохідна установка. Вона призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей на похилих дальностях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/с. А також для ліквідації наземних та надводних цілей на дальності до 4,5 км з місця.
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