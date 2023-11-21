Нова військова допомога Україні від Німеччини на 1,3 млрд євро: з IRIS-T, але без Taurus

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Києва 21 листопада оголосить про новий пакет допомоги Україні, проте далекобійних ракет Taurus у ньому не буде. Про це написало видання Bild. Згодом посадовець заявив, що ФРН надасть Україні пакет на 1,3 млрд євро: у ньому додаткові Iris-T на 2024-2025 роки та снаряди, пише німецьке N-tv.

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Пісторіус заявив, що Німеччина продовжуватиме надавати військову підтримку Україні і 21 листопада оголосить про новий пакет озброєнь.

Однак, як зауважив один із членів делегації, це буде "більше того ж самого", тобто більше тієї допомоги, яку Німеччина вже надала до цього часу.

Видання пояснило, що це означає, що "Україна продовжить марно чекати на довгоочікувану німецьку крилату ракету Taurus".

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"Ніякого нового статусу з цього приводу [з постачання цього виду ракет] немає", – пояснив Пісторіус журналістам.

Натомість він пообіцяв Україні черговий пакет військової допомоги на 1,3 млрд євро на зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, пише N-tv.

Серед іншого, до пакета входять артилерійські боєприпаси та чотири додаткові системи протиповітряної оборони Iris T-SLM – вже третій транш цих систем Україні, зауважує ЗМІ.

"Три системи з першого траншу вже поставлено, четверта запланована на цю зиму. Другий транш із чотирьох систем планується поставити у 2024 році, а тепер обіцяний третій транш – у 2025 році", – пояснює медіа.

ДОПОВНЕНО о 15:50. Видання Bild наводить додаткові деталі пакета: Пісторіус пообіцяв Україні 20 000 нових артилерійських снарядів калібру 155-мм (стільки ж, скільки ФРН загалом наразі поставила), а також 8000 протитанкових мін (PARM).

Також пакет озброєнь від Німеччини включає 60 високотехнологічних розвідувальних безпілотників різних типів, а також понад два десятки радарних систем для ідентифікації БпЛА противника, зазначає видання.

"Упродовж наступного року федеральний уряд [Німеччини] має намір виготовити до 130 000 артилерійських снарядів стандарту НАТО, а потім доставити їх в Україну. Необхідна умова – відповідне нарощування промислового виробництва", – зауважує Bild.

Видання зазначило, що новий транш IRIS-T збільшить загальну кількість цих обіцяних систем ППО з восьми до 12, проте перша з чотирьох нових систем надійде не раніше кінця 2024-го, а решта — не раніше 2025 року.

ДОВІДКА. IRIS-T – зенітний ракетний комплекс (ЗРК) середнього радіуса дії, розроблений німецькою компанією Diehl Defence у 2014 році та призначений для знищення крилатих та балістичних ракет, а також літаків, вертольотів та БПЛА. Комплекс може одночасно обстрілювати кілька цілей за будь-якої погоди завдяки радіолокаційній станції (РЛС) з 360-градусним оглядом. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Ракети IRIS-T також вміють відрізняти цілі від теплових пасток, що ускладнює можливість "відволікти" їх. Одна установка IRIS-T SLM розрахована на вісім ракет IRIS-T SL.

14 листопада 2023 року Пісторіус виступив проти впровадження "військової економіки" у Європі. Він переконаний, що військова економіка в ЄС не призведе до різкого зростання виробництва боєприпасів і не покриє потреби, оскільки технологічні процеси не можна прискорити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що причиною відмови від передання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Глава МЗС Дмитро Кулеба про відмову Німеччини давати ракети Taurus: Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО.

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