"Не існує срібної кулі". Очільника Пентагону запитали про крилаті ракети Taurus та винищувачі F-16

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що у такій війні, як війна Росії проти України, має значення не те, яка саме зброя надається союзниками ЗСУ, а те, як її використовують. Про це він сказав на брифінгу в Києві.

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Міністра оборони США попросили прокоментувати слова його німецького колеги Бориса Пісторіуса про те, що крилаті ракети Taurus начебто "не зможуть змінити ситуацію" на полі бою в Україні.

Очільник Пентагону зазначив у відповідь, що "все залежить від надання правильних сил і засобів" – та їхньої інтеграції.

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"Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей [в Україні], не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили і засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою", – сказав Остін.

Також він зауважив, що це стосується "всіх типів зброї", які отримала або отримає Україна – від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.

15 листопада 2023 року Палата представників Конгресу США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.

Президент Зеленський під час зустріч із міністром оборони США Остіном у Києві привітав американського колегу Байдена із днем народження та побажав йому визначитися з перемогою.

20 листопада США надали додаткову безпекову допомогу на $100 млн для задоволення "критичних потреб" України у сфері безпеки та оборони: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн набоїв.

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