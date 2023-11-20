RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Не існує срібної кулі". Очільника Пентагону запитали про крилаті ракети Taurus та винищувачі F-16

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 23:09
Ллойд Остін (Фото: ЕРА)

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що у такій війні, як війна Росії проти України, має значення не те, яка саме зброя надається союзниками ЗСУ, а те, як її використовують. Про це він сказав на брифінгу в Києві.

Міністра оборони США попросили прокоментувати слова його німецького колеги Бориса Пісторіуса про те, що крилаті ракети Taurus начебто "не зможуть змінити ситуацію" на полі бою в Україні.

Очільник Пентагону зазначив у відповідь, що "все залежить від надання правильних сил і засобів" – та їхньої інтеграції.

Читайте також: Більше артилерії. США виділили новий пакет військової допомоги – Зеленський

"Ми неодноразово говорили, що в такому конфлікті, як цей [в Україні], не існує "срібної кулі". Все залежить від надання правильних сил і засобів, а також від того, як ці сили і засоби будуть інтегровані в потрібний спосіб, щоб ви могли створити правильні наслідки на полі бою", – сказав Остін.

Також він зауважив, що це стосується "всіх типів зброї", які отримала або отримає Україна – від реактивних систем залпового вогню HIMARS до винищувачів F-16.

  • 15 листопада 2023 року Палата представників Конгресу США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.
  • Президент Зеленський під час зустріч із міністром оборони США Остіном у Києві привітав американського колегу Байдена із днем народження та побажав йому визначитися з перемогою.
  • 20 листопада США надали додаткову безпекову допомогу на $100 млн для задоволення "критичних потреб" України у сфері безпеки та оборони: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн набоїв.

Читайте також: Глава Пентагону вважає, що потрібно спілкуватися з ворогами. Навіть з Росією

Уляна Кричковська
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавійськова допомогапентагонзброяллойд остінHIMARSF-16борис пісторіусTaurus
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 