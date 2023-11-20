Україна отримала ще один HIMARS та боєприпаси від США: що в новому пакеті на $100 млн

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу на $100 млн для задоволення "критичних потреб" України у сфері безпеки та оборони: ще одна пускова установка M142 HIMARS, артилерійські снаряди, ракети Stinger, TOW, AT-4 та Javelin, а також 3 млн набоїв. Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У пакет увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкова зброя та інше обладнання, аби допомогти Україні захистити свою суверенну територію і боротися за свою свободу від загарбницької війни Росії, що триває, пише Міноборони США.

Загалом у пакет на $100 млн увійшло:

→ зенітні ракети Stinger;

→ одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

→ боєприпаси для розчищення перешкод;

→ спорядження для холодної погоди;

→ запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні. Надзвичайно важливо, щоб Конгрес вжив заходів для підтримки України, схваливши запит президента на додаткове фінансування", – підсумували у Пентагоні.

Сьогодні глава Пентагону Ллойд Остін перебуває з візитом у Києві.

У цьому пакеті використовується допомога, яка була дозволена для України впродовж попередніх фінансових років в рамках Presidential drawdown authority, котра залишилася після процесу переоцінки PDA. За цією програмою допомога надається з фонду адміністрації президента США та наявних запасів Пентагону.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.

15 листопада Палата представників Конгресу США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.

Читайте також: Більше артилерії. США виділили новий пакет військової допомоги – Зеленський

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.