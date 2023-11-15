Палата представників США ухвалила бюджет на два місяці. Там не буде грошей для України

Палата представників США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.

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Ініціативу висунув спікер Палати Майк Джонсон — законопроєкт підтримали 336 конгресменів, проти виступили 95.

Документ передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада, коли закінчується термін дії попереднього тимчасового бюджету.

Таким чином, американський уряд матиме кошти до 19 січня.

У цьому фінансуванні не передбачені гроші на підтримку України та Ізраїлю.

Лідер більшості Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер повідомив, що об'єднаний пакет, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та кордону, буде розглянутий палатою після Дня подяки (23 листопада), коли сенатори від обох партій ведуть переговори щодо прикордонної політики.

20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім.

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