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Палата представників США ухвалила бюджет на два місяці. Там не буде грошей для України

Этот материал также доступен на русском
15.11.2023, 06:23
Палата представників США ухвалила бюджет на два місяці. Там не буде грошей для України - Фото
Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Палата представників США на черговому засіданні ухвалила бюджет фінансування уряду на два місяці без допомоги України.

Ініціативу висунув спікер Палати Майк Джонсон — законопроєкт підтримали 336 конгресменів, проти виступили 95.
Документ передбачає продовження фінансування уряду США після 17 листопада, коли закінчується термін дії попереднього тимчасового бюджету.

Таким чином, американський уряд матиме кошти до 19 січня.

У цьому фінансуванні не передбачені гроші на підтримку України та Ізраїлю.

Лідер більшості Демократичної партії в Сенаті Чак Шумер повідомив, що об'єднаний пакет, який містить допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та кордону, буде розглянутий палатою після Дня подяки (23 листопада), коли сенатори від обох партій ведуть переговори щодо прикордонної політики.

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Дмитро Гриниченко
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