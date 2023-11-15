Палата представителей США приняла бюджет на два месяца. Там не будет денег для Украины
15.11.2023, 06:23
Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)
Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине.
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Инициативу выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон — законопроект поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95.
Документ предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября, когда заканчивается срок действия предыдущего временного бюджета.
Таким образом, американское правительство будет иметь средства до 19 января.
В данном финансировании не предусмотрены деньги на поддержку Украины и Израиля.
Лидер большинства Демократической партии в Сенате Чак Шумер сообщил, что объединенный пакет, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и границе, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий ведут переговоры по пограничной политике.
- 20 октября 2023 года президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.
- Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю будут рассматривать отдельно, а не в едином пакете, как это предлагает Белый дом.
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