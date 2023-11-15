Палата представителей США приняла бюджет на два месяца. Там не будет денег для Украины

Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине.

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Инициативу выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон — законопроект поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95.

Документ предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября, когда заканчивается срок действия предыдущего временного бюджета.

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