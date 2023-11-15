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Палата представителей США приняла бюджет на два месяца. Там не будет денег для Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 06:23
Палата представителей США приняла бюджет на два месяца. Там не будет денег для Украины - Фото
Майк Джонсон (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Палата представителей США на очередном заседании приняла бюджет финансирования правительства на два месяца без помощи Украине. 

Инициативу выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон — законопроект поддержали 336 конгрессменов, против выступили 95. 
Документ предусматривает продолжение финансирования правительства США после 17 ноября, когда заканчивается срок действия предыдущего временного бюджета. 

Таким образом, американское правительство будет иметь средства до 19 января. 

В данном финансировании не предусмотрены деньги на поддержку Украины и Израиля. 

Лидер большинства Демократической партии в Сенате Чак Шумер сообщил, что объединенный пакет, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и границе, будет рассмотрен палатой после Дня благодарения (23 ноября), когда сенаторы от обеих партий ведут переговоры по пограничной политике.

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Дмитрий Гриниченко
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