США не допустят победы Путина, это может подтолкнуть Китай к войне с Тайванем – Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что его страна не позволит российскому диктатору Владимиру Путину победить в войне против Украины, поскольку это может подтолкнуть Китай к нападению на Тайвань. Его цитирует Bloomberg.

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"Мы не можем позволить Путину победить в Украине, потому что я не верю, что на этом все остановится", – сказал он.

Джонсон отметил, что у США есть опасения относительно того, что победа России над Украиной может подтолкнуть Китай к вторжению в самоуправляющийся Тайвань.

Республиканец добавил, что США так или иначе не покинут Украину, однако еще раз подчеркнул, что Вашингтон потребует от Киева подотчетности.

Ранее Джонсон заявлял, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил президент США Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.

В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов сказал, что это "естественно", и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

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