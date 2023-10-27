Новий спікер Палати Джонсон вважає, що допомогу Україні та Ізраїлю слід розділити

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон вважає, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю треба розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалось раніше. Його слова передає Reuters.

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20 жовтня президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.

Проте Джонсон натякнув, що не згодний з цим рішенням, заявивши, що фінансування підтримки України та Ізраїлю має розглядатися окремо.

"Наш консенсус серед республіканців Палати представників полягає в тому, що ми повинні розділити ці питання", – сказав він, додавши, що передав це повідомлення посадовцям Білого дому після зустрічі з Байденом.

Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.

Того самого дня новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар РНБО Данілов заявив, що це "природно" та пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

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