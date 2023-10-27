Новый спикер Палаты Джонсон считает, что помощь Украине и Израилю следует разделить

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон считает, что финансирование для помощи Украине и Израилю следует рассматривать отдельно, а не одним пакетом, как предлагалось ранее. Его слова передает Reuters.

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20 октября президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укреплению безопасности границ США.

Однако Джонсон намекнул, что не согласен с этим решением, заявив, что финансирование поддержки Украины и Израиля должно рассматриваться отдельно.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей состоит в том, что мы должны разделить эти вопросы", – сказал он, добавив, что передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с Байденом.

Вечером 25 октября Джонсон был избран спикером Палаты, его поддержали 220 конгрессменов. Его поздравил Байден и напомнил о важности продления помощи Украине.

В тот же день новоизбранный спикер Палаты представителей заявил, что хочет подотчетности помощи Украине для ее продления. Секретарь СНБО Данилов заявил, что это "естественно" и пообещал предоставлять США всю необходимую им информацию.

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