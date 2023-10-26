Джонсон хоче перевіряти допомогу Україні. Данілов: Залюбки, жодних таємниць від США немає
Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що це є природним. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
"Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу – це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на її отримання", – сказав Данілов.
Секретар РНБО заявив, що Україна веде облік усієї зброї від партнерів і передає їм інформацію.
Раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у республіканців "будуть умови" для схвалення подальшої допомоги Україні.
"Ми хочемо підзвітності та прагнемо, щоб Білий дім чітко визначив цілі. Але ми збираємося провести ці обговорення. Це буде дуже продуктивно", – заявив Джонсон.
- 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
- Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
- Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Джо Байден та нагадав йому про важливість продовження допомоги Україні.
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