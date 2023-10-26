Джонсон хоче перевіряти допомогу Україні. Данілов: Залюбки, жодних таємниць від США немає

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що це є природним. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, Палата після обрання спікера почне працювати повноцінно, що є добрим сигналом.

Він висловив упевненість, що додаткову допомогу Україні буде виділено.

"Спікер сказав, що вони хочуть перевіряти допомогу – це абсолютно природна річ, ми із задоволенням готові надати всю інформацію про допомогу, жодних таємниць немає. Це жодним чином не вплине на її отримання", – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що Україна веде облік усієї зброї від партнерів і передає їм інформацію.

Раніше новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що у республіканців "будуть умови" для схвалення подальшої допомоги Україні.

"Ми хочемо підзвітності та прагнемо, щоб Білий дім чітко визначив цілі. Але ми збираємося провести ці обговорення. Це буде дуже продуктивно", – заявив Джонсон.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Джо Байден та нагадав йому про важливість продовження допомоги Україні.

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