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Зеленський про проблеми з допомогою США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 13:11
Зеленський про проблеми з допомогою США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський відреагував на можливі проблеми з військовою допомогою Україні з боку США та заявив, що у Вашингтоні його запевнили у повній підтримці. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.

За його словами, Україна "перестала хвилюватись у перші дні великої війни".

"Думаю, нам уже пізно хвилюватися. Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, а також про двопартійну підтримку у Конгресі", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у США відбувається "складний виборчий період".

"Звучать різні голоси і деякі голоси дуже дивні. Ми говоритимемо про це сьогодні", — сказав глава держави.

  • 30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.
  • Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.
  • Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.
  • 3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.
  • Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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Дмитро Гриниченко
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