Зеленський про проблеми з допомогою США: Нам хвилюватися пізно. Там складний період виборів

Президент Володимир Зеленський відреагував на можливі проблеми з військовою допомогою Україні з боку США та заявив, що у Вашингтоні його запевнили у повній підтримці. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в іспанській Гранаді.

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За його словами, Україна "перестала хвилюватись у перші дні великої війни".

"Думаю, нам уже пізно хвилюватися. Я був у Вашингтоні, зустрічався з президентом Байденом, я чув про стовідсоткову підтримку Білого дому, а також про двопартійну підтримку у Конгресі", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що у США відбувається "складний виборчий період".

"Звучать різні голоси і деякі голоси дуже дивні. Ми говоритимемо про це сьогодні", — сказав глава держави.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада.

Байден закликав спікера Палати представників Маккарті та республіканську більшість "стримати слово" та схвалити допомогу Україні.

Поки що у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року.

3 жовтня представник Республіканської партії Метт Гетц вніс пропозицію про усунення Маккарті з посади спікера, звинувативши того в укладенні "таємної угоди для України" з демократами та Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Увечері Палата представників проголосувала за усунення Маккарті.

Тепер Палата представників США не зможе розглядати виділення нової допомоги Україні, доки не обере нового спікера.

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