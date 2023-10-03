Республіканці домагаються усунення Маккарті. Звинуватили у "таємній угоді для України"

Представник Республіканської партії Метт Ґетц вніс пропозицію про усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, звинувативши того в укладанні "таємної угоди для України" з демократами та президентом США Джо Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Про це повідомляє The Washington Post.

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Відповідно до регламенту Палати, пропозиція має бути проголосована упродовж двох законодавчих днів відповідно до правил палати.

Попри те, що спроби усунення спікера траплялись в історії Сполучених Штатів, досі жодного з них не знімали у такий спосіб із займаної посади, наголошують журналісти.

WP пише, що Ґетц незадоволений тим, як Маккарті впорався з витратами та бюджетними дискусіями відтоді, як Республіканська партія взяла під контроль Палату представників у січні, та стверджує, що той "порушив обіцянки іншим консерваторам щодо методів керування".

"Кевін Маккарті в той чи інший момент збрехав усім нам", — наголосив законодавець, звинувативши того в укладанні "таємної угоди для України" з демократами для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.

Маккарті своєю чергою заперечує висловлювання Ґетца, заявляючи, що "не існує ніякої таємної угоди з демократами".

На його думку, йому вдасться протистояти спробам відкликання, а Ґетц, за його словами, керується "особистими образами". Той, втім, заперечив це.

Ґетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти висунення Маккарті на посаду спікера в січні. Зрештою Маккарті обійняв цю посаду після 15 турів голосування.

Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно змістити Маккарті, пише WP.

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