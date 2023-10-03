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Республіканці домагаються усунення Маккарті. Звинуватили у "таємній угоді для України"

Этот материал также доступен на русском
03.10.2023, 07:34
Республіканці домагаються усунення Маккарті. Звинуватили у
Кевін Маккарті (Фото: ЕРА)

Представник Республіканської партії Метт Ґетц вніс пропозицію про усунення Кевіна Маккарті з посади спікера Палати представників США, звинувативши того в укладанні "таємної угоди для України" з демократами та президентом США Джо Байденом для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування. Про це повідомляє The Washington Post.

Відповідно до регламенту Палати, пропозиція має бути проголосована упродовж двох законодавчих днів відповідно до правил палати.

Попри те, що спроби усунення спікера траплялись в історії Сполучених Штатів, досі жодного з них не знімали у такий спосіб із займаної посади, наголошують журналісти.

WP пише, що Ґетц незадоволений тим, як Маккарті впорався з витратами та бюджетними дискусіями відтоді, як Республіканська партія взяла під контроль Палату представників у січні, та стверджує, що той "порушив обіцянки іншим консерваторам щодо методів керування".

"Кевін Маккарті в той чи інший момент збрехав усім нам", — наголосив законодавець, звинувативши того в укладанні "таємної угоди для України" з демократами для ухвалення законопроєкту про короткострокове фінансування.

Маккарті своєю чергою заперечує висловлювання Ґетца, заявляючи, що "не існує ніякої таємної угоди з демократами".

На його думку, йому вдасться протистояти спробам відкликання, а Ґетц, за його словами, керується "особистими образами". Той, втім, заперечив це.

  • Ґетц був одним із понад десятка республіканців, які неодноразово голосували проти висунення Маккарті на посаду спікера в січні. Зрештою Маккарті обійняв цю посаду після 15 турів голосування.
  • Деякі члени ультраправої частини партії об'єднуються навколо кандидатури представника команди Маккарті Тома Еммера (штат Міннесота) і пропонуватимуть його на посаду наступного спікера, якщо їм вдасться успішно змістити Маккарті, пише WP.

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Мілана Головань
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усуненнякевін маккартіМетт Ґетц
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