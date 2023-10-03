Республиканцы добиваются отстранения спикера Палаты представителей Маккарти – WP

Представитель Республиканской партии Мэтт Гэтц внес предложение об отстранении Кевина Маккарти с должности спикера Палаты представителей США, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами и президентом США Джо Байденом для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании. Об этом сообщает The Washington Post.

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В соответствии с регламентом Палаты предложение должно быть проголосовано в течение двух законодательных дней в соответствии с правилами палаты.

Несмотря на то, что попытки отстранения спикера случались в истории Соединенных Штатов, до сих пор ни одного из них не снимали таким образом с занимаемой должности, отмечают журналисты.

WP пишет, что Гэтц недоволен тем, как Маккарти справился с расходами и бюджетными дискуссиями с тех пор, как Республиканская партия взяла под контроль Палату представителей в январе, и утверждает, что тот "нарушил обещания другим консерваторам по методам управления".

"Кевин Маккарти в тот или иной момент соврал всем нам", – подчеркнул законодатель, обвинив того в заключении "тайного соглашения для Украины" с демократами для принятия законопроекта о краткосрочном финансировании.

Маккарти в свою очередь отрицает высказывание Гэтца, заявляя, что "не существует никакого тайного соглашения с демократами".

По его мнению, ему удастся противостоять попыткам отзыва, а Гэтц, по его словам, руководствуется "личными обидами". Тот, однако, отрицает это.

Гэтц был одним из более десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на должность спикера в январе. В конце концов Маккарти занял эту должность после 15 туров голосования.

Некоторые члены ультраправой части партии объединяются вокруг кандидатуры представителя команды Маккарти Тома Эммера (штат Миннесота) и будут предлагать его на должность следующего спикера, если им удастся успешно сместить Маккарти, пишет WP.

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