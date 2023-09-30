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Шатдаун в США. Спикер Палаты представителей Маккарти хочет пожертвовать помощью Украине

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2023, 06:48
Шатдаун в США. Спикер Палаты представителей Маккарти хочет пожертвовать помощью Украине - Фото
Кевин Маккарти (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти предлагает пожертвовать помощью Украине, чтобы избежать остановки работы государственных органов (шатдауна). Об этом он сообщил в комментарии каналу CNN. 

По его словам, деньги на помощь Украине необходимо исключить из законопроекта о временных расходах, чтобы федеральное правительство могло предотвратить шатдаун.

"Я думаю, если бы у нас был чистый вариант без Украины, мы, вероятно, смогли бы добиться этого. Я думаю, что если Сенат включит Украину в список и сосредоточит внимание на Украине, а не на Америке, я думаю, это может вызвать реальные проблемы", — сказал Маккарти.

Он отметил, что если Сенат подготовит законопроект "в том виде, в каком он есть", то это, скорее всего, приведет к закрытию работы. 

"Если Сенат продвинется вперед в отношении Украины в своей продолжающейся резолюции, это будет неудачей. Я готов к переговорам об уровнях финансирования", — резюмировал спикер.

В Республиканской партии против помощи Украине выступает группа ультраправых сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Они предлагают прекратить передачу вооружений Силам обороны, говорят о якобы коррупции и кражах военной помощи. В Государственном департаменте США же заявляют, что вся помощьУкраине идет по назначению, а у Вашингтона есть прозрачные механизмы мониторинга и отчетности. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что сторонники Трампа не выступают противпомощи, а связывают ее продление с еще большей прозрачностью и эффективностью использования ресурсов.
  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" диктатора Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко
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