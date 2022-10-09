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Трамп заявил, что Байден "почти вынудил" Путина атаковать Украину: Они издевались над ним

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2022, 07:29
Трамп заявил, что Байден
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти вынудила" российского диктатора Владимира Путина начать большую войну против Украины. Об этом он сказал в интервью Real America’s Voice, цитирует его Newsweek.

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По его словам, администрация Байдена "спровоцировала" Путина на полномасштабное вторжение в Украину, а риторика Белого дома в последние месяцы перед 24 февраля "способствовала решению Путина". 

"Они на самом деле издевались над ним, если вы действительно посмотрите на это. Наша страна и наше так называемое руководство издевались над Путиным. Я сказал, вы знаете, они почти заставляют его согласиться с тем, что они говорят", — сказал Трамп.

Также он заявил, что вторжения в Украину "никогда бы не произошло", если бы он был президентом США, однако никаких аргументов в пользу своей позиции не привел. Кроме этого, экс-президент США не привел никаких конкретных примеров того, как администрация Байдена "дразнила" Путина, чтобы "вынудить" его начать большую войну. 

Отметим, что сейчас в США идет предвыборная кампания накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Трамп является лидером одного из крыльев Республиканской партии, его сторонников называют Maga-республиканцами.

Читайте также: Трамп является наибольшей угрозой для США за все время существования страны — Дик Чейни

Дмитро Гриниченко
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Россия США война дональд трамп владимир путин джо байден
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