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Трамп: Прежде, чем вооружать Украину, нужно обеспечить безопасность американских школ

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 15:49
Трамп: Прежде, чем вооружать Украину, нужно обеспечить безопасность американских школ - Фото
Дональд Трамп (Фото - EPA)

Бывший президент США Дональд Трамп призвал законодателей США уделять больше внимания финансированию безопасности в школах, а не военной помощи Украине. Об этом сообщает BBC.

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На конференции Национальной стрелковой ассоциации (NRA) в Хьюстоне Трамп выступил с вопросом, почему у США "есть $40 миллиардов для Украины", но нет возможности обеспечить безопасность в школах.

"Прежде чем мы займемся созданием наций во всем остальном мире, мы должны построить безопасные школы для наших детей в нашей собственной стране", – сказал Трамп.

Реплика бывшего президента прозвучала в контексте событий 25 мая, когда 18-летний подросток застрелил 19 детей и двоих взрослых в начальной школе в штате Техас.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на сумму $40 млрд.

Читайте также: На что США дали $40 млрд Украине: детализация пакета помощи

Сергей Бережной
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военная помощь Украине США дональд трамп
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