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На что США дали $40 млрд Украине: детализация пакета помощи

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2022, 20:56
На что США дали $40 млрд Украине: детализация пакета помощи - Фото
Оксана Маркарова (фото - ЕРА)

Более половины объема подписанного сегодня президентом США Джо Байденом экстренного пакета помощи Украине пойдет на оборонное усиление страны, обороняющейся от полномасштабного вторжения РФ. Украинский посол в США Оксана Маркарова показала детализацию помощи в $40,1 млрд.

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Она отметила, что глава американского государства одобрил закон не после возвращения из официального визита в Южную Корею, а для ускорения помощи Украине организовал доставку и подписание документа в Сеул.

Предусмотренная законом сумма будет распределена следующим образом:

$23,75 млрд выделено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению евробезопасности. В частности:

♦ $6 млрд – инициатива содействия безопасности Украины (вооружение, военное оборудование, подготовка, логистическая поддержка МТО, разведподдержка силам обороны и безопасности Украины);

♦ $4 млрд программа иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

♦ $8,7 млрд пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленных Украине;

♦ $3,9 млрд для Европейского командования операций по поддержке миссий, разведподдержке, на дополнительное вооружение и оборудование.

♦ $550 млн на приобретение критически важных боеприпасов для увеличения запасов Пентагона, разработка стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

♦ $600 млн на уменьшение существующих ограничений промышленной базы для ускорения производства ракет и расширения возможностей по добыче критически важных минералов.

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$9 млрд выделено на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

♦ $8 млрд для реагирования на срочные нужды Украины, в том числе для оказания прямой бюджетной поддержки;

♦ $400 млн для поддержки правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

♦ $100 млн для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;

♦ $500 млн для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических нужд Украины.

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$6,58 млрд выделено на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также предоставление помощи людям, пострадавшим от российской агрессии против Украины:

♦ $350 млн гумпомощь беженцам из Украины;

♦ $4,35 млрд продпомощь людям по всему миру, страдающих от голода из-за войны РФ против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей населения в Украине;

♦ $150 млн помощь странам, в том числе Украине, для смягчения роста цен на продукты питания;

♦ $900 млн помощь беженцам из Украины в США (проживание, изучение английского языка, посттравматическая поддержка, обучение в школах и прочее);

♦ $760 млн предупреждение и реагирование на глобальную продовольственную опасность;

♦ $54 млн оказание медпомощи беженцам из Украины в США;

♦ $20 млн дополнительная гумпомощь.

Помимо этого предусмотрено финансирование мер Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества (например, яхт российских олигархов), связанного с вторжением России в Украину ($67 млн), мер Минфина США по отслеживанию российской финансовой активности ($52 млн), а также возобновление работы американской дипмиссии в Украине ($327 млн).

Евгений Пилипенко
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