Боррель: Война на переломном этапе. Мы не допустим, чтобы у Украины закончилось вооружение
Украина может продолжать рассчитывать на поставки оружия из стран ЕС, поскольку она наносит рекордные потери российским оккупантам. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после встречи с министрами обороны ЕС в Брюсселе.
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"Война находится на переломном этапе, и мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось вооружение, и не допустим", – заявил Боррель.
Украинская сторона добилась выдающихся успехов, сказал он, имея в виду новость о том, что четыре дня назад ВСУ уничтожили российскую бронетанковую колонну, пытавшуюся пересечь понтонный мост через реку Северский Донецк.
"Если правда, что Россия потеряла 15 процентов своих войск с начала войны, это мировой рекорд потерь армии, вторгшейся в страну", – добавил Боррель.
Боррель выступил после того, как министры ЕС одобрили выделение дополнительных 500 миллионов евро на вооружение для Украины.
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