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Боррель: Война на переломном этапе. Мы не допустим, чтобы у Украины закончилось вооружение

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 02:05
Боррель: Война на переломном этапе. Мы не допустим, чтобы у Украины закончилось вооружение - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

Украина может продолжать рассчитывать на поставки оружия из стран ЕС, поскольку она наносит рекордные потери российским оккупантам. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель после встречи с министрами обороны ЕС в Брюсселе.

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"Война находится на переломном этапе, и мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось вооружение, и не допустим", – заявил Боррель.

Украинская сторона добилась выдающихся успехов, сказал он, имея в виду новость о том, что четыре дня назад ВСУ уничтожили российскую бронетанковую колонну, пытавшуюся пересечь понтонный мост через реку Северский Донецк.

"Если правда, что Россия потеряла 15 процентов своих войск с начала войны, это мировой рекорд потерь армии, вторгшейся в страну", – добавил Боррель.

Боррель выступил после того, как министры ЕС одобрили выделение дополнительных 500 миллионов евро на вооружение для Украины.

Читайте также: ЕС выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Будет тяжелое оружие

Наталия Медведева
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Жозеп Боррель военная помощь
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