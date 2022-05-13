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ЕС выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Будет тяжелое оружие

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 12:24
ЕС выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро. Будет тяжелое оружие - Фото
Жозеп Боррель (скриншот видео Совета ЕС)

Европейский союз выделит Украине дополнительную военную помощь на 500 млн евро, в пакет войдет в том числе тяжелое оружие. Об этом на пресс-подходе перед встречей G7 заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

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"Уверен, что мы выйдем (после заседания G7. – Прим. ред.) с сильным месседжем. Рецепт ясен: больше того же – больше поддержки Украине, включая военной. Я анонсирую, что мы, ЕС, предоставим новый транш на 500 млн евро, чтобы поддержать украинских военных", – сказал он.

Боррель отметил, что таким образом военная помощь Украине достигнет 2 млрд евро. Он добавил, что в этот пакет помощи на 500 млн евро войдет тяжелое оружие, в том числе танки и артиллерия. Он добавил, что в общем Украина получит "вещи, необходимые для этого типа войны".

Глава европейской дипломатии добавил, что санкционное давление на Россию продолжит усиливаться. Он уверен: ЕС сможет достичь нефтяного эмбарго России, на пути которого пока стоит особая позиция Венгрии.

"Убежден, мы придем к соглашению. Нам нужно это соглашение. И оно у нас будет. Потому что мы должны избавиться от нефтяной зависимости России", – сказал он.

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Марк Сировой
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ЕС оружие танки артиллерия военная помощь Жозеп Боррель
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