Буданов призвал США дать Украине РСЗО и самолеты: Без этого сложно будет наступать
Чтобы ускорить контрнаступление на захваченные Россией украинские территории и эффективно противостоять при этом оккупантам, у которых преимущество в живой силе и технике, Украине срочно нужны ракетные комплексы средней и большой дальности, крупнокалиберная артиллерия и ударная авиация. Об этом сказал в интервью The Wall Street Journal начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
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"В некоторых точках мы уже начали наступление, но широкомасштабное наступление без этого оружия будет очень затруднено", – сказал генерал.
По его словам, возможные опасения Вашингтона, что поставки вооружений большой дальности вроде РСЗО Himars могут спровоцировать эскалацию со стороны Москвы, преувеличены.
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Буданов подчеркнул, что силы обороны Украины ведут войну на своей территории.
"Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на применение каких-то видов вооружений, хочу напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружений, – от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Пока здесь задействован весь спектр российских вооружений, кроме ядерного", – сказал он.
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