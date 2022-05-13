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Война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс – Буданов

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 18:53
Война закончится к концу года, мы вернем себе Крым и Донбасс – Буданов - Фото
Кирилл Буданов (скриншот)

До конца августа в полномасштабной агрессивной войне России против Украины наступит переломный момент, а сама она в основном завершится к концу года. Такой прогноз сделал для Sky News начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

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Автор материала напомнил, что Буданов "правильно предсказал, когда произойдет российское вторжение, когда другие в его правительстве были публично настроены скептически".

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы утратили, включая Донбасс и Крым", – сказал глава ГУР.

По его словам, военная тактика России не изменилась, несмотря на сдвиг акцента на восток Украины, – Россия несет "огромные" потери. Генерал-майор не стал отвечать на вопрос о потерях Сил обороны. При этом Буданов не удивлен неудачами России в войне, пишет ресурс.

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"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся, – заверил генерал-майор. – Европа видит в России большую угрозу. Они боятся ее агрессии. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что широко разрекламированная российская мощь – это миф. Она не настолько сильна. Это орда людей с оружием".

Журналист Sky News отметил, что начальник ГУР "не проявлял особых эмоций, улыбнувшись только раз, когда сказал по-английски: "Я настроен оптимистично".

36-летний глава военной разведки Украины, по информации ресурса, сказал, что "в России уже происходит переворот с целью свержения Владимира Путина, а российский лидер серьезно болен раком".

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Евгений Пилипенко
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война Донбасс Крым прогноз гур деоккупация Кирилл Буданов
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