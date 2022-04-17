Буданов о шантаже России ядерным оружием: Успокойтесь все – это исключительно угрозы
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает "достаточно маловероятным" сценарий развития войны России против Украины, при котором отчаявшиеся победить "обычным" вооружением оккупанты применяют тактическое ядерное оружие. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона UAразом.
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Генерал-майор отметил, что как власти РФ, так и их пропагандистские СМИ часто угрожают миру "ядерной дубинкой", но это якобы только блеф для повышения ставок
"Но еще раз говорю: успокойтесь все – это исключительно угрозы. Если Путин совсем до конца потеряет рассудок и попытается это сделать... Даже технически это не так легко сделать", – сказал глава ГУР.
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Буданов признал, что лидер оккупантов "может пытаться это сделать", но тут же добавил – "достаточно маловероятно, что на это он пойдет".
"Это элемент торга, элемент шантажа, причем шантажа всего мира. Все это понимают", – подытожил он.
- 15 апреля 2022 года в Минобороны отметили, что ядерное оружие – "последний козырь России", и сейчас ни у украинской, ни у западной разведок нет прогнозов, что РФ намерена его применить.
- Президент Зеленский предостерег, что мир "должен быть готов" к тому, что Путин использует ядерное оружие.
- Ранее директор ЦРУ Бернс заявил, что потенциальное отчаяние Путина, который стремится создать видимость победы над Украиной, может побудить его отдать приказ о применении тактического ядерного оружия.
- 17 апреля советник главы Офиса президента Арестович предположил, что Россия ищет сценарии выхода из войны.
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