UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это последний козырь РФ". Минобороны не прогнозирует применение Россией ядерного оружия

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 17:10
Александр Мотузяник (Скриншот из видео)

Ядерное оружие – это последний козырь России, и сейчас ни у украинской, ни у западной разведок нет прогнозов, что РФ намерена прибегнуть к его использованию. Об этом на брифинге 15 апреля сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Нужно понимать, что ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Сейчас мы не видим признаков того, что Россия может использовать это оружие", – сказал Мотузяник, отвечая на вопрос, может ли РФ пойти на эскалацию путем применения ядерного оружия, и готовы ли к этому ВСУ.

Представитель Минобороны подчеркнул, что таких данных сейчас нет ни у украинской разведки, ни у западных разведок, с которыми сотрудничает Украина.

"Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе и к возможному такому негативному прецеденту", – сказал Мотузяник, еще раз подчеркнув, что сейчас в Минобороны этого не прогнозируют.

Читайте также: Путин от отчаяния может приказать применить ядерное оружие, но пока только намекает – ЦРУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Александр Мотузяник война ядерное оружие
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 