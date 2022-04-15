"Это последний козырь РФ". Минобороны не прогнозирует применение Россией ядерного оружия

Ядерное оружие – это последний козырь России, и сейчас ни у украинской, ни у западной разведок нет прогнозов, что РФ намерена прибегнуть к его использованию. Об этом на брифинге 15 апреля сказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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"Нужно понимать, что ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Сейчас мы не видим признаков того, что Россия может использовать это оружие", – сказал Мотузяник, отвечая на вопрос, может ли РФ пойти на эскалацию путем применения ядерного оружия, и готовы ли к этому ВСУ.

Представитель Минобороны подчеркнул, что таких данных сейчас нет ни у украинской разведки, ни у западных разведок, с которыми сотрудничает Украина.

"Но при любых обстоятельствах мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе и к возможному такому негативному прецеденту", – сказал Мотузяник, еще раз подчеркнув, что сейчас в Минобороны этого не прогнозируют.

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Оксана Житнюк

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