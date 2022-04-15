Мир должен быть готов к тому, что Путин использует ядерное оружие – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN, что все страны мира должны быть готовы к тому, что российский диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

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Зеленский сказал, что Путин может прибегнуть либо к ядерному, либо к химическому оружию, потому что он не ценит жизни украинцев.

"Не только я — весь мир, все страны должны беспокоиться, потому что это может быть правдой", — сказал президент.

"Химическое оружие...Они намеревались, они могли это сделать... Для них жизни людей – ничто. Вот почему", – сказал Зеленский. "Это вопрос не только Украины, но и всего мира, я считаю", – добавил он.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что потенциальное отчаяние российского диктатора Владимира Путина, который стремится создать видимость победы в Украине, может побудить его отдать приказ о применении тактического или маломощного ядерного оружия.

Вадим Ребрина

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